Çankaya’da bulunan Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nde yangın tehlikesi bir kez daha baş gösterdi. Aynı handa yaşanan yangın riski, vatandaşları endişelendirdi.

Baca kaynaklı yangın riski

Yangının, moda merkezinin bacasından kaynaklandığı tespit edildi. Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangın riskini kontrol altına almaya çalışıyor.

İtfaiyenin müdahalesi gecikmedi

Yangın ihbarının ardından hızlı bir şekilde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, baca kaynaklı yangını söndürmek için gerekli önlemleri alarak müdahalede bulunuyor.