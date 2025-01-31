Tarihçi ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya platformlarındaki paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanması talep edildi ve karar verildi

Savcılığın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk ettiği Çiğdem Bayraktar Ör, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ör'ün, sosyal medya paylaşımı sonrası tutuklanması, hukuki süreçte önemli bir aşama olarak kayda geçti.

Soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor

Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın içeriği, hakkında başlatılan soruşturmanın temelini oluşturdu. Hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan Ör'ün durumu, ilerleyen süreçte daha fazla hukuki değerlendirmeye tabi tutulacak.