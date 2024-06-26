Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme, saat 16.05'te başladı ve Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'da başlayacak olan Sinan Ateş davası öncesinde üçüncü kez bir araya geliyor. İki lider arasındaki bu yeni görüşme, son iki ay içinde gerçekleşen üçüncü buluşma.

Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Bahçeli'nin duruşmada hazır bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar korudular, gelsinler korumaya devam etsinler" demişti.

Önceki TBMM'deki grup toplantısına 15 dakika geç başlayan Bahçeli'nin, yürümekte zorlandığı dikkat çekmişti. MHP kaynakları, Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığını ve şu anda herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirtmişti.

Bahçeli ve Erdoğan, ilk olarak seçimlerin ardından 29 Nisan'da Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti. Bu görüşmeden sadece 11 gün sonra, 10 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci kez bir araya gelmişlerdi.

Görüşmelerin içeriği hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, genellikle ülke gündemine ilişkin önemli konuların ele alındığı ve siyasi iş birliği perspektiflerinin değerlendirildiği biliniyor.

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