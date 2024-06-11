Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrası normalleşme adımları kapsamında CHP Genel Merkezine

iade-i ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinin bir parçası olarak, CHP Genel Merkezine önemli bir ziyarette bulundu. 2 Mayıs tarihinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezinde yapılan görüşmenin ardından gerçekleşen bu iade-i ziyaret, Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin işaretlerini taşıyor.

Erdoğan, saat 16.00'da başlayan görüşme için Beştepe'den hareket ederek CHP Genel Merkezine ulaştı. Cumhurbaşkanını, CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan'a bu kritik ziyarette Hasan Doğan, Mustafa Elitaş ve Çağatay Kılıç eşlik etti.

Görüşmede, yeni anayasa çalışmaları ve ülke gündemine dair önemli konuların ele alınması bekleniyor. AK Partilli kurmaylar tarafından daha önce yapılan açıklamada, Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı bu ziyaretin Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirileceği belirtilmişti. Erdoğan'ın CHP Genel Merkezine son ziyareti ise 18 yıl önce gerçekleşmişti.