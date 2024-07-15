Türkiye, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde şehitlerini anarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan şehitlerimize vefa ve teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, milletin direnişini ve şehitlerin kahramanlıklarını anarak, "15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" dedi.

15 Temmuz: Unutulmaz kahramanlık gecesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Sadece köprü üzerinde 34 vatandaşımızı şehit verdik. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür diyen milli irade kahramanlarını şükranla anacağız" ifadelerini kullandı.

Milletin direnişi ve irade vurgusu

Erdoğan, konuşmasında milletin iradesinin ve direnişinin önemine vurgu yaparak, "Bu millet istiklaline dokunan her oyunu nasıl bozmuşsa bozmaya devam edecektir. Şehitlerimizi unutmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan, şehitlerin kahramanlıklarını dilden dile anlatacaklarını ve onları asla unutmayacaklarını ifade etti.

15 Temmuz'un anlamı ve önemi

15 Temmuz, Türkiye'nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak anılmaya devam ediyor. Darbe girişiminin engellenmesi, milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin bir göstergesi olarak tarih sayfalarına kazındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, bu önemli günü unutmamak ve unutturmamak adına büyük bir anlam taşıyor.

Geleceğe bir mesaj

Erdoğan'ın konuşması, sadece bugüne değil, geleceğe de bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye'nin demokrasisine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne yönelik her türlü tehdidin karşısında durulacağını bir kez daha vurguladı. 15 Temmuz'da yaşananlar, milletin kararlılığının ve cesaretinin bir göstergesi olarak tarihe geçti.