Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'teki toplu açılış töreninde konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Bitlisliler sizleri bugün bir kez daha en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir yıllık hasretin ardından bir kez daha Bitlis'teyiz. Allah kardeşliğimizi daim etsin. 'Durmak yok, yola devam' diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bitlis için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Tamamlanan projeleri Bitlis halkının istifadesine sunuyoruz.

Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde 76 milyar liraya ulaşan yatırıma imza attık. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık.

Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların başında geliyor. Artık kendi uçağını, gemisini üreten bir ülke haline geldik.

Ayrıntılar gelecek...