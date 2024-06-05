Sondakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener ile görüşecek. Görüşmenin olacağını İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Görüşmenin 17.00'da yapılması bekleniyor.

Fahrettin Altın'un resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle;

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Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir.

Editör: Nurican ALBAYRAK