Sondakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener ile görüşecek. Görüşmenin olacağını İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Görüşmenin 17.00'da yapılması bekleniyor.
Fahrettin Altın'un resmi X hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir.
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 5, 2024
Editör: Nurican ALBAYRAK