Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2024 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general, amiral ve albaylarla ilgili önemli kararlar alındı. Yükseltilen rütbeler, görev sürelerinin uzatılması ve emekliye sevk edilen isimler açıklandı.

Rütbe Yükseltmeler: 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 23 general ve amiral, bir üst rütbeye terfi ettirildi. Ayrıca, 77 albay general ve amiral rütbesine yükseltildi.



Görev Süresi Uzatmaları: 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı.

Emeklilik: 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren emekliye sevk edilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanı görev süresi uzatıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla general ve amiral sayısı 281’den 327’ye çıkacak.

Terfi alanlar

Orgenerallik: K.K.K.lığından Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel, orgeneralliğe terfi ettirildi.



Oramirallik: Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Kadir Yıldız, oramiralliğe terfi ettirildi.



Korgenerallik: K.K.K.lığından Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı, korgeneralliğe terfi ettirildi.

Koramirallik: Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal, koramiralliğe terfi ettirildi.

Tümgenerallik ve Tümamirallik: K.K.K.lığından Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Döner, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Ergünbaş, tümgeneralliğe terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin, tümamiralliğe terfi ettirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur, tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye ayrılanlara teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, rütbe yükseltilen, görev süresi uzatılan ve emekliye ayrılan personel için teşekkür edildi. Emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, hayatlarının yeni dönemlerinde mutluluk ve esenlikler temenni edildi.