Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 6 çağrı yapan Erdoğan, yeni teşvik paketlerini sıraladı ve Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim kapasitesini artırmak için attığı adımları paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Erdoğan, sermaye düşmanlığı ve yatırım karşıtlığı yapanlara fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Bugünkü toplantımız samimiyetimizin ileri teknolojiye atfettiği önemin sembolüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, ekibini kutluyorum" dedi.

Küresel sistem eleştirisi

Cumhurbaşkanı, mevcut küresel sistemin miadını doldurmaya başladığını ifade ederek, İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla kurulan sistemin iflas ettiğini belirtti. Suriye, Ukrayna, Yemen, Sudan ve Gazze'deki krizleri örnek göstererek, "Bu sistem iflas bayrağını çoktan çekti" dedi.

Netanyahu'ya sert tepki

Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına sert tepki göstererek, "40 bine yakın insanları katledenleri düşünün, Temsilciler Meclisi alkışlıyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir?" şeklinde konuştu.

ABD kongresi ve demokrasi vurgusu

Erdoğan, ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun 57 kez ayakta alkışlanmasını "akıl ve vicdan tutulması" olarak nitelendirerek, "Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel sistemdeki yeri

Erdoğan, küresel sistemin kökten sarsıldığı kaostan güçlü durabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkelerin başarıyla çıkma şansına sahip olduğunu vurguladı. "Türkiye olarak meselelere bu zaviyeden bakıyoruz" dedi.

Ekonomi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınma yolculuğunun hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor" dedi.

Avrupa yeşil mutabakatı ve teşvikler

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sanayiye yönelik teşviklerin devreye alındığını belirten Erdoğan, "750 milyon dolarlık finansmanı sanayici, KOBİ'lere sunduk. Katma değerli üretimle küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecekleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni teşvik paketleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni teşvik paketlerini de açıkladı:

Elektrikli Otomotiv Teşvik Paketi: Otomotivde üretim kapasitesini yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketi devreye alınıyor. Yüksek yerlilik oranına sahip yeni nesil enerjili araçlar hedefleniyor.

Batarya Üretimi: Batarya üretimi öncelikli alan olarak belirlenerek, 2030 yılına kadar 80 gigawattlık kapasite inşa edilmesi planlanıyor. Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar hibe içeren teşvik paketi sunulacak.

Güneş Enerjisi Teşvik Paketi: Güneş enerjisinde 15 gigawattlık kapasite için hücre başına megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği verilecek. Paketin toplamı 2.5 milyar doları bulacak.

Ar-Ge Teşvikleri: Büyük teknoloji firmalarının araştırma geliştirme merkezlerini Türkiye'ye kazandıracak model devreye alınıyor. Ar-Ge faaliyetleri açısından dünyanın ilk 1000 firmasının personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılanacak. Ayrıca, Togg'un uzun vadede başarısı için kritik öneme sahip TruTech firması 10 milyar liranın üzerinde Ar-Ge yatırımıyla otonom araç projelerini Türkiye'de geliştirecek.