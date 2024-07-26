Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında 6 çağrı ve yeni teşvik paketlerini duyurdu. İşte öne çıkan detaylar:

Erdoğan, elektrikli otomotiv sektörüne yönelik olarak 5 milyar dolarlık yeni teşvik paketini devreye alacaklarını duyurdu. Bu paketle, Türkiye'nin otomotiv üretim kapasitesini artırmayı ve yüksek yerlilik oranına sahip yeni nesil enerjili araçları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca, batarya üretimi de öncelikli alanlar arasında yer alacak. Erdoğan, 2030 yılına kadar 80 gigawattlık batarya kapasitesi inşa edilerek bölgesel bir güç olmayı planladıklarını belirtti.

5 Milyar Dolarlık Çip Teknolojileri

Çip teknolojilerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, çip tasarımı ve üretimi kapasitesini artırmak amacıyla 5 milyar dolarlık bir teşvik paketini hayata geçireceklerini açıkladı. Bu paket, Türkiye’nin çip üretiminde endüstriyel ölçekli fabrikalara sahip olmasını destekleyecek.

Güneş Enerjisi İçin 2.5 Milyar Dolar

Güneş enerjisinde 15 gigawattlık kapasite hedefi doğrultusunda, megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği sağlanacak. Toplam teşvik tutarı 2.5 milyar doları bulacak.

Ar-Ge Destekleri

Büyük teknoloji firmalarının Türkiye’de araştırma ve geliştirme merkezleri kurmalarını teşvik edecek yeni bir model devreye alınıyor. Dünya çapında ilk 1000 firma arasına girecek firmaların personel giderlerinin yarısı, 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak.

Togg’un uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip olan TruTech firması, 10 milyar liranın üzerinde Ar-Ge yatırımıyla otonom araç projelerini Türkiye’de geliştirecek. Yüksek teknoloji alanlarına yönlendirilmek üzere vergi teşvik ve hibelerden oluşan toplam 30 milyar dolarlık bir kaynak ayrılacak.

Açıklamalardan Öne Çıkanlar

Küresel Sistem Eleştirisi: Erdoğan, mevcut küresel sistemin miadını doldurduğunu belirtti ve dünya genelindeki krizler ile ABD Kongresi’ndeki olaylara atıfta bulundu.

Ekonomi Değerlendirmesi: Türkiye ekonomisinin doğru yolda olduğunu, küresel ekonomik fırtınalardan en az şekilde etkilenmek için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Teşvik Paketleri: Teşvik paketlerinin, Türkiye’nin yüksek teknoloji alanındaki hedeflerine ulaşmasına ve küresel rekabet gücünü artırmasına katkıda bulunacağını vurguladı.