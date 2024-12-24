Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı asgari ücretini açıkladı. Erdoğan, asgari ücretin %30'luk bir artışla net 22.104 TL olacağını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Bu artış, milyonlarca çalışanın merakla beklediği bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Asgari ücrette yüzde 30 artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl net 17.002 TL olan asgari ücret, %30'luk bir artışla 22.104 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, 700 TL olan devlet desteği de 1.000 TL'ye yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücrette yaptığımız bu artış, çalışanlarımızın refah seviyesini koruma hedefimizin bir parçasıdır" dedi. Hükümetin, enflasyon karşısında vatandaşların alım gücünü desteklemeye yönelik bu adımı, çalışan kesim tarafından memnuniyetle karşılandı.