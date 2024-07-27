Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de düzenlenen törenlerde Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında projelerin tamamlanma süreçleri ve gelecek hedefler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi hakkında bilgi verdi. Projenin Rize’nin doğal güzelliklerini korurken bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, yerel halkın bu projelere verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi: Proje, Ayder Yaylası’nın doğal yapısını koruyarak bölge turizmini geliştirmeyi hedefliyor. Erdoğan, projeyle ilgili yapılan çalışmaların ve elde edilen başarıların bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kentsel Dönüşüm: İl genelindeki kentsel dönüşüm projeleri, şehirlerin modernize edilmesi ve vatandaşların daha konforlu yaşam alanlarına kavuşmasını amaçlıyor. Erdoğan, projelerin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemli olduğunu ifade etti.

2021 yılında meydana gelen sel afetinin ardından devletin söz verdiği gibi yaraları sarmak için yürütülen çalışmaları da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet konutlarının anahtar teslimi törenine katıldı.

Afet Konutları: Sel afetinin ardından zarar gören yapılar için inşa edilen konutlar ve işyerlerinin anahtarları sahiplerine teslim edildi. Erdoğan, afet bölgelerinde yapılan çalışmaların hızla tamamlandığını ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderildiğini belirtti.

Erdoğan, “Verdiklerimiz sözleri tuttuk” ifadesiyle, afet sonrası inşa edilen konutların ve yapılan çevre düzenlemelerinin söz verilen sürede tamamlandığını vurguladı. Ayrıca, “Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın” şeklindeki temennisini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, AK Parti’nin belediyecilik vizyonuna destek veren hemşehrilerine teşekkür etti. Erdoğan, devlet olarak üzerlerine düşeni aksatmadan yerine getirdiklerini ve güçlü destek aldıklarını ifade etti.