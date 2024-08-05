Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, bugün saat 15:48'de başladı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında şu konular yer alıyor:

SONDAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!

SONDAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.