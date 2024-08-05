SONDAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor! SONDAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, bugün saat 15:48'de başladı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında şu konular yer alıyor:

  • Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Suikastı: Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast ve bu olayın bölgedeki etkileri.
  • Ortadoğu'da Artan Gerilim: Bölgedeki son gelişmeler ve artan gerilimlerin ulusal güvenlik ve dış politika üzerindeki yansımaları.
  • Ekonomi: Türkiye'nin ekonomik durumu ve alınması planlanan önlemler.
  • Instagram Erişim Engeli: Sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli ve bu durumun etkileri.

Toplantının detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak.

Editör: Kardelen Başol