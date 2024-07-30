Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir taşımacılık firmasının ofis binasında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu asansörün aniden düşmesi olayı yaşandı. Asansörün üçüncü kattan zemine düşmesi sonucu İ.K, T.A, O.M.Y. ve İran uyruklu A.S. isimli kişiler asansörde mahsur kaldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları asansörden güvenli bir şekilde çıkarmak için çalışma başlattı.

Olayda çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı.

Polis ekiplerinin detaylı araştırmaları sürdürülüyor.