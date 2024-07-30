Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yeniköy mahallesinde bugün öğle saatlerinde çıkan otluk ve orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekipler mücadele veriyor

Ekipler, yangını söndürmek için havadan helikopterler ve karadan itfaiye araçlarıyla yoğun bir mücadele veriyor. Ayrıca, bölge halkı da traktörler ve sulama tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.