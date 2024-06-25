Geçtiğimiz yıl kasım ayında tutuklanan Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırı suçlamasıyla da yargılanıyor. Bugün yapılan duruşmada, suçsuz olduğunu belirten Dilan Polat, duruşma esnasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. İnfaz koruma memurları, Polat'ın durumunun ciddiyetini fark edip hemen doktor çağırdı.

"Allahım hiçbir suçum yok"

Edinilen bilgiye göre mahkeme başkanının, fenalaşan Dilan Polat'ın salondan çıkarılmasını istediğini belirtti. Ancak avukatlar, müvekkillerinin duruşmada kalması gerektiğini savunarak müdahalede bulundu. Polat'ın bu zor anları, duruşma salonundaki atmosferi daha da gergin hale getirdi.

Engin Polat'ın duygusal anı

Duruşmada ayrıca dikkat çeken bir başka olay, Engin Polat'ın doğum günü olan kızı Nilda Polat'ı görmesi oldu. Engin Polat, kızını görünce duygusal anlar yaşadı ve doğum gününü kutlamadan geçmedi.