Kasım ayından beri kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, cezaevinde zor günler geçirdiği ve ailesine yazdığı mektupla dikkat çektiği bildirildi.
"Artık yaşayamıyorum"
Mektubunda "Artık yaşayamıyorum" ifadesini kullanan Polat sevenlerini korkuttu. Bu gelişmeler üzerine, Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, sosyal medya üzerinden “Dilan kızımdan mektup geldi. Yüreğim artık dayanmıyor” notuyla mektubu paylaştı.
Dilan Polat mektubunda kamuoyuna seslenrek "Hiçbir suçumuz yok" dedi.
İşte Dilan Polat'ın yazdığı mektup...
Editör: Sedef Didem Ezme