Bunlar da ilginizi çekebilir

Dilan Polat mektubunda kamuoyuna seslenrek "Hiçbir suçumuz yok" dedi.

Mektubunda "Artık yaşayamıyorum" ifadesini kullanan Polat sevenlerini korkuttu. Bu gelişmeler üzerine, Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat, sosyal medya üzerinden “Dilan kızımdan mektup geldi. Yüreğim artık dayanmıyor” notuyla mektubu paylaştı​.

Kasım ayından beri kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Dilan Polat 'ın, cezaevinde zor günler geçirdiği ve ailesine yazdığı mektup la dikkat çektiği bildirildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.