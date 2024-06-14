Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu, tahliye edilerek serbest bırakıldı.

Cezaevinden çıkan Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat'ın tahliye edilmediğini öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı. Cezaevi önünde "Dilan" diye bağırarak gözyaşlarına boğulan Sıla Doğu, sinir krizi geçirdi. O anlarda çevresindeki kişiler tarafından güçlükle sakinleştirilen Doğu'nun durumu görenleri şaşırttı.

Doğu kardeşler tahilye oldu

Sıla Doğu ve Can Doğu'nun serbest bırakılma kararı 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi. Ancak Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer aile üyeleri Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluklarının devamına karar verildi.

Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, müvekkilinin tahliye haberini sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu. Bozkulak, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.