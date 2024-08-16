Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesi konusundaki ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Dilruba Y.'nin, sokak röportajında yaptığı açıklamalar sonrası hakkında başlatılan yasal süreç devam ediyor. Bu kapsamda, savcılık tarafından hazırlanan iddianame, mahkemeye sunuldu. İddianame doğrultusunda Dilruba Y. hakkında kamu davası açıldı. Konuyla ilgili olarak avukatı Hüseyin Yılmaz, bugün bir basın açıklaması yaparak gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Duruşma 3 Eylül'de

Dilruba Y.'nin avukatı Hüseyin Yılmaz, kamu davasının açıldığını ve duruşma gününün 3 Eylül olarak belirlendiğini açıkladı. Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında müvekkilinin hukuksuz bir şekilde tutuklandığını savundu. "Hukuksuz bir şekilde, kanunda hiçbir tanımı olmayan bir usulle Dilruba tutuklanmıştır. Bu tutukluluğun derhal kaldırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullanan Yılmaz, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Avukat Yılmaz, sürecin takipçisi olacaklarını ve müvekkilinin özgürlüğüne kavuşması için mücadele edeceklerini söyledi. Duruşma gününe kadar sürecin nasıl gelişeceği merak konusu olurken, kamuoyunun da bu davayı yakından takip ettiği görülüyor.