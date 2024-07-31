Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin direnişinin önemli isimlerinden İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini büyük bir üzüntüyle duyurdu. Haniye’nin Filistin davasına adanmış yaşamı ve barış için yürüttüğü mücadeleye dikkat çeken Fidan, bu kaybın Filistin halkı için derin bir boşluk yarattığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinli lider İsmail Haniye’nin İran’da hayatını kaybettiğini belirttiği açıklamasında, Haniye’nin Filistin direnişindeki rolüne ve barış için gösterdiği çabaya vurgu yaptı. Fidan, “Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı,” dedi.

Haniye’ın Filistin direnişindeki rolü

Hakan Fidan, Haniye’nin sadece bir lider değil, aynı zamanda Filistin direnişinin sembolü haline geldiğini söyledi. “İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi,” şeklinde konuştu. Haniye’nin ateşkes sağlanması için harcadığı çabanın altını çizen Fidan, Haniye’nin aziz hatırasının Filistin halkının haklı davasında yaşamaya devam edeceğini belirtti.

İsmail Haniye’nin Filistin halkı için verdiği mücadelenin, onun anısının ve mirasının yaşamasına katkıda bulunacağına inanan Fidan, Haniye’nin ölümünün Filistin direnişi için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti. “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun,” diyerek Haniye’ye olan saygısını ve başsağlığı dileklerini iletti.