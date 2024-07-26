Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta düzenlenen uluslararası toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında ekonomik ve enerji alanındaki işbirliği konularının ele alındığı toplantıda, bölgesel ve küresel krizlere dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

Fidan ve Lavrov arasındaki görüşmede, Türkiye ve Rusya arasında ekonomik ve enerji alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle enerji güvenliği ve enerji projeleri üzerine yapılan değerlendirmeler, iki ülkenin stratejik ortaklık ilişkilerini derinleştirme yönündeki adımları kapsıyor.

Görüşme sırasında, Suriye'deki mevcut durum, Gazze’deki insani kriz ve Ukrayna'daki savaş gibi uluslararası krizler de masaya yatırıldı. Diplomatlar, bu krizlerin bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirdi ve olası çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Türkiye ve Rusya'nın bu krizlere yönelik ortak politikalar geliştirme sürecindeki rolü, görüşmenin önemli bir parçasıydı.

Suriye'deki iç savaş ve Gazze'deki insani durum, görüşmede ele alınan diğer önemli konular arasında yer aldı. Her iki ülkenin de bu bölgesel krizlere yönelik tutumları ve olası işbirlikleri değerlendirildi.

Ukrayna’daki savaşın uluslararası düzeydeki etkileri de detaylı bir şekilde tartışıldı. Türkiye'nin ve Rusya'nın bu krize yönelik stratejileri ve uluslararası toplumla ilişkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.