Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev yapacak yeni büyükelçileri açıkladı. Bu kapsamda, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Prag Büyükelçisi olarak atandı. Yeni görevlendirmelerle ilgili detaylar diplomatik kaynaklar tarafından paylaşıldı.

Görev değişiklikleri ve yeni atamalar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanırken, mevcut Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Resmi açıklamalar ve detaylar

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin çeşitli ülkelerdeki büyükelçilik görevlerini yürütecek isimleri tebliğ etmiştir. Bu kapsamda, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak atanması kararlaştırılmıştır" denildi.

Metin Feyzioğlu'nun diplomatik kariyeri

Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği görevi boyunca önemli diplomatik temaslarda bulunmuş ve Türkiye'nin Kıbrıs ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalara imza atmıştı. Yeni görevi olan Prag Büyükelçiliği'nde de benzer başarıları tekrarlaması bekleniyor. Yasin Ekrem Serim ise Lefkoşa'daki görevinde, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atacak.