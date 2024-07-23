Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi grupların Pekin'de toplanarak milli birliği güçlendirme çabalarını desteklediğini açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Filistin meselesinde yeni bir adım atıldığını duyurarak, Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de gerçekleştirdiği toplantıya olumlu yaklaştı. Toplantıda, Filistinli gruplar milli birliği pekiştirmek amacıyla ortak bir bildiri kabul etmişlerdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkının milli birliğinin güçlenmesini desteklediğini ve bu tür çabaları olumlu bulduğunu belirtti.*