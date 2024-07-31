Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere konut doğalgazına büyük bir zam yaptığını açıkladı. 1 Temmuz’da elektriğe %38 zam gelirken, 1 Ağustos itibarıyla konutlarda doğalgaz fiyatlarına %38 oranında bir artış yapıldı.

BOTAŞ’ın kamuoyuna duyurduğu bilgilere göre, bu artış, piyasa koşulları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tarife kararları ve maliyet unsurlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak belirlendi. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır."

Yeni zam oranları nasıl?

Yıllık doğal gaz tüketimi 300.000 Sm³ ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında %33.1 oranında bir artış yapılmıştır.

Konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise %38.0 oranında bir artış gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ve yıllık doğal gaz tüketimi 300.001 Sm³ ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.