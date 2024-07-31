Türk tiyatrosunun duayenlerinden Genco Erkal, uzun süredir mücadele ettiği kan kanseri hastalığına yenik düşerek 86 yaşında hayatını kaybetti. Erkal’ın ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Genco Erkal, hem tiyatro hem de sinema dünyasında birçok unutulmaz esere imza atmış ve Türk sahne sanatlarının önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir.

Genco Erkal, 28 Mart 1938 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası deniz subayı Reşat Bey, annesi ise moda tasarımcısı ve terzi Nebahat Erkal’dır. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi İlkokulu'nda başlayan Erkal, orta öğrenimini Robert Koleji'nde ve yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamladı. Tiyatroya olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren başladı ve üniversite yıllarında amatör olarak tiyatro ile ilgilenmeye devam etti.

Erkal’ın profesyonel tiyatro kariyeri, Muhsin Ertuğrul’dan aldığı teklifle başladı. İlk profesyonel oyunu Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Çöl Faresi’ adlı oyunda rol aldı. Ayrıca, ilk profesyonel rejisi de Kenter Tiyatrosu’nda Ionesco’nun ‘İskemleler’ ve ‘Ders’ oyunlarına yönelik oldu.

Dostlar Tiyatrosu

1969 yılında Mehmet Akan, Şevket Altuğ, Ferit Erkal, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Nurten Tunç ile birlikte kurduğu Dostlar Tiyatrosu, Erkal’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. ‘Ha Me Ka Ha Ha Pe’ adlı oyunla sahneye çıkan topluluk, ‘Durdurun Dünyayı İnecek Var’, ‘Rosenbergler Ölmemeliydi’, ‘Asiye Nasıl Kurtulur’ ve ‘Alpagut Olayı’ gibi eserlerle tanındı. Ayrıca, Brecht’in oyunlarından uyarladığı ‘Brecht Kabare’ de sahnelendi.

Genco Erkal'ın eserleri

Erkal, uluslararası alanda da başarılar elde etti. 1993-1998 yılları arasında Paris ve Avignon Festivali'nde Fransızca sahneye çıkarak, ‘Sevdalı Bulut’, ‘Ou vas-tu Jérémie?’ ve ‘Simyacı’ gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca, 2008’de yazıp yönettiği ‘Sivas’93’ isimli belgesel tiyatro oyunu, Türkiye ve Avrupa genelinde sahnelendi.

Genco Erkal’ın sanat hayatı, 2020 yılında Ayşe Yüksel tarafından kaleme alınan "Güneşin Sofrasında - Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni" adlı kitapla ölümsüzleştirildi.

Genco Erkal, tiyatro ve sinema dünyasındaki derin etkisi ve katkılarıyla hafızalarda yaşayacak. Hem tiyatrocu hem de sinema oyuncusu olarak pek çok ödül kazanmış ve sanat kariyerine önemli eserler kazandırmıştır. Erkal’ın kaybı, Türk sanat dünyası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.