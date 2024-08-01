Bu açıklamanın ardından bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konuya ilişkin bir açıklama yaparak zam oranlarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. EPDK, birim gaz alım bedeline yansıyan artışların yüzde 38 ve yüzde 33,1 olduğunu, ancak nihai faturada bu oranların yüzde 24,4 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Doğalgaz zammının detayları

BOTAŞ, konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 artışa gidildiğini ve yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artış yapıldığını duyurmuştu. Bu zamlar, ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

EPDK'nın açıklaması

EPDK, yaptığı açıklamada, BOTAŞ tarafından açıklanan yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışların birim gaz alım bedeline yansıyan artışlar olduğunu belirtti. EPDK, "Nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında, Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır," ifadesini kullandı. Bu oran, 1 metreküp doğalgazın fiyatının ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkması anlamına geliyor.

Tüketiciye etkisi

EPDK'nın açıklamasına göre, gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi yüzde 24,4 düzeyinde. Bu durumda, konut kullanıcıları için doğalgaz faturalarının yüzde 24,4 oranında artması bekleniyor. 1 metreküp doğalgazın fiyatı 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkacak.

Serbest tüketiciler

Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında arttı. Bu tüketiciler için 1 metreküp doğalgazın fiyatı 11,8 TL'den 15,2 TL'ye yükseldi.