Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:51'de kaydedilen sarsıntının, 36.57556° N enlemi ve 25.5875° E boylamında, 7 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremde olumsuzluk yaşanmadı

Şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını belirten yetkililer, bölgede deprem hareketliliğinin devam ettiğini ifade etti. AFAD ve ilgili birimler, deprem sonrası bölgede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını belirtirken, vatandaşları resmi açıklamaları takip etmeye ve tedbirli olmaya çağırdı.