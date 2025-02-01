Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 16:29'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 36.4922° N enleminde ve 25.3991° E boylamında kaydedilen sarsıntının 7 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Çevre illerde de hissedildi

Depremin, çevre illerde hissedildiği belirtilirken, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. Yetkililer, gelişmelerin takip edildiğini ve vatandaşların resmî açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.