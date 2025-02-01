Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 16:29'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 36.4922° N enleminde ve 25.3991° E boylamında kaydedilen sarsıntının 7 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Çevre illerde de hissedildi

Depremin, çevre illerde hissedildiği belirtilirken, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi. Yetkililer, gelişmelerin takip edildiğini ve vatandaşların resmî açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ