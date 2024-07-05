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Kaza nedeniyle Mahfel geliş istikametinde yoğun trafik yaşanıyor. Bu güzergahı kullanacak sürücüler, alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, uzun süreli beklemelerden kaçınmak için farklı rotalar seçilmesi konusunda tavsiyede bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgilere göre, Bornova 'daki Üniversite Caddesi üzerinde, Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağında ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazaya karışan araçların yol dışına çekilme çalışmaları devam ediyor.

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