Rize Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Fırıncılar Odası'nın talebini değerlendirmesinin ardından yapılan zam kararıyla, ekmek fiyatları yüzde 25 artış gösterdi. Birlik Başkanı Güven Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rize'de kilogramı 40 TL olan ekmeğin, 250 gramının 12,5 TL'ye satılacağını duyurdu.

Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği başkanı Güven Aksoy, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Rize’de 250 gramı 10 TL’den satılan yani kilogramı 40 TL olan ekmek fiyatının, 250 gramı 12,50 TL yani yüzde 25’lik zam ile kilogramı 50 TL olacak şekilde düzenlenmesi talebini Rize Fırıncılar Odası, Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliğimize iletti. Rize Ticaret Sanayi İl Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, Rize Belediyesi, ilçe belediyelerimiz, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, ilçelerdeki Esnaf Odalarımız ve ilgili kurumlar davet edilerek katılım sağlayan kurumlarla birlikte gerekli komisyon çalışmalar yapıldı. İlgili bakanlığa yazışmalar yapıldıktan sonra talep edilen ekmek fiyatı Esnaf Odaları Birliğimiz tarafından 1 Haziran 2024’te uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile odalarımıza gönderildi. Fiyat uygulama öncesi Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Rize Esnaf Odalar Birliği olarak Sayın Valimiz İhsan Selim Baydaş‘ı konu hakkında bilgilendirmek ve görüşlerini almak için ziyarette bulunduk. Valimizin de 'oluru' alınarak yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ekmek zammının bayram sonrası 21 Haziiran 2024 Cuma günü uygulanmasına karar verdik."

Kararın alınmasında Rize Ticaret Sanayi İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Rize Belediyesi, ilçe belediyeleri, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, ilçe esnaf odaları ve diğer ilgili kurumların katılımıyla yapılan komisyon çalışmalarının etkili olduğu belirtildi.

Ekmeğe yapılacak zam, Vali İhsan Selim Baydaş'ın onayı ile 21 Haziran 2024 Cuma günü uygulanacak.