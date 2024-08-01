İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı ve Bakım Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, kamusal hizmetlerin önemine ve akılcı yatırımlara vurgu yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı ve Bakım Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, belediyenin kamusal hizmet anlayışına dikkat çekti. İmamoğlu, "Milletin parasını milletimize hizmet noktasında en doğru, en kaliteli hizmeti sunmaktan başka bir amacı bütmeden hem işin tasarrufu, hem işin gerekliliği, hem de işi teminat altına almanın her rakamdan daha önemli olduğunu bilen bir anlayışla bu yatırımları yapıyoruz" dedi.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kamu hizmetlerinde sağladığı yatırımlara değindi. Halk otobüslerini İETT bünyesine alma, kendi deniz taksi ve dolmuş üretim tesisleri kurma, ve 600 yılı aşkın bir geçmişe sahip tersanenin hayatta tutulması gibi projelerin bu anlayışın örnekleri olduğunu vurguladı. Ayrıca, İETT garajlarında kurulan muayene istasyonlarının da halkçı ve kamucu bir anlayışın yansıması olduğunu belirtti.

İmamoğlu, halkın takdirini kazanmanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederken, bu başarıların arkasında israftan arındırılmış akılcı yatırımlar ve halkçı çözümler olduğunun altını çizdi. "Bunu icraatçı ve halkçı çözümlerle, israftan arındırılmış akılcı yatırımlarla, kamucu bir anlayışla yolumuza devam edeceğimizi buradan bütün vatandaşlarımıza duyurmak isterim" dedi.

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