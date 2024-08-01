Türkiye'deki emeklilere müjde! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında yapılan yeni anlaşma, emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak. İmza töreni, emeklilere yönelik birçok avantajın kapısını araladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında imzalanan anlaşma, emeklilere yönelik büyük bir fırsat sunuyor. Protokol, emeklilerin finansal ve sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak çeşitli indirim ve avantajlar sağlamayı hedefliyor. SGK’nın Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım programında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, bu iş birliğinin emeklilere müreffeh bir yaşam sağlamayı amaçladığını belirtti.

Emekliler için sunuşan avantajlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, “Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj ve fırsatlar oluşturduk,” dedi. Emekliler, yeni oluşturulan emekliler.gov.tr sitesinden hangi firmaların ve bankaların sunduğu avantajları kolaylıkla görebilecekler. Ayrıca, 81 ilde SGK merkezlerinde kurulan emekli masaları ile de emeklilere rehberlik yapılacak.

Banka işbirlikleri

İşbirliği yapılan bankalar arasında PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve Akbank bulunuyor. Bu bankalar, emeklilere özel indirimler, promosyonlar ve kampanyalar sunacak. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, “Emeklilerin finansal ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri üretmeye odaklandık,” dedi.

TROY ve Kartlı Alışveriş Hacmi

TROY'un işlem hacmi, ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre %1200 oranında artış gösterdi. Sağlık, bu verilerin bankalar arasındaki güç birliği ve belirlenen hedeflere ulaşma potansiyelini gösterdiğini belirtti. Ülkemizdeki toplam kartlı alışveriş hacmi ise %103 oranında arttı.