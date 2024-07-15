En düşük emekli maaşlarına yönelik zam çalışmasında sona gelindi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zammı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını ve yarın Meclis Başkanlığı'na vereceklerini duyurdu.

Güler: "Bu akşam netleşecek"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var, onlara bakıyoruz" dedi.

En düşük emekli maaşı 12-13 bin lira olabilir

Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan zamla birlikte, en düşük emekli aylığının 12-13 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor. Bu zam oranı, emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirecek.

Emekli maaşları ne zaman ödenir?

Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme günleri, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesine göre belirleniyor:

Bağ-Kur Emeklileri: Son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25'inde, Son iki hanesi 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında, Son iki hanesi 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27'sinde, Son iki hanesi 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde maaşlarını alır.

SSK Emeklileri: Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde, 0 olanlar 26'sında maaşlarını alır.



En düşük emekli maaşı ve ödenen farklar

Kök maaşı 6 bin lira olan bir emekliye şu anda 10 bin lira maaş verildiğinde aradaki yüzde 66 fark veriliyor. Ancak, yeni zamla birlikte 6 bin lira kök maaşı olan bir emekliye 13 bin lira maaş verilmesi durumunda bu fark yüzde 116'ya yükselecek.