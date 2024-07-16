AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Bu düzenleme, 3,7 milyon emekliyi kapsayacak ve bütçeye 33,2 milyar TL maliyet getirecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin detaylarını açıkladı. Uzun süredir üzerinde çalışılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Düzenlemenin detayları

Yeni Maaş Miktarı: En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Etki Alanı: Bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin 780 emekli faydalanacak.

Bu düzenlemeden 3 milyon 703 bin 780 emekli faydalanacak. Bütçe Maliyeti: Artışın 6 aylık süreçte bütçeye maliyeti 33 milyar 200 milyon TL olarak açıklandı.

Ekonomik etkiler ve maliyet

Güler, emekli aylıklarındaki artışın bütçeye getirdiği maliyeti de paylaştı. 33 milyar 200 milyon TL'lik bu yük, devletin mali dengeleri üzerinde önemli bir etki yaratacak. Ancak, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Enflasyon ve zam oranları

Bu ayın başında açıklanan enflasyon rakamları ile temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 19,3, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 24,73 olarak belirlenmişti. Ancak, kök aylığı 8 bin 383 TL'nin altında olan emeklilerin zam oranı yüzde 0 olmuştu.