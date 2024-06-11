Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyareti sona erdi. 16.00’da başlayan görüşme bir buçuk saat sürdü.
Görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Görüşmede Özel, Erdoğan'a kahve ikram etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in ilerleyen saatlerde açıklama yapacağı öğrenildi.
Görüşme sonrasında CHP lideri Özgür Özel'in ise Merkez Karar Yürütme Kurulunu (MYK) toplayacağı belirtildi. CHP’nin görüşmenin içeriğine ilişkin gazetecilere bilgilendirme yapacağı öğrenildi.
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Editör: Haber Merkezi