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Görüşme sonrasında CHP lideri Özgür Özel'in ise Merkez Karar Yürütme Kurulunu (MYK) toplayacağı belirtildi. CHP’nin görüşmenin içeriğine ilişkin gazetecilere bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

Görüşmede Özel, Erdoğan'a kahve ikram etti.

Görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyareti sona erdi. 16.00’da başlayan görüşme bir buçuk saat sürdü.

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