Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına sert tepki gösteren Erdoğan, "Soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar

Erdoğan, konuşmasında sermaye düşmanlığı ve yatırım karşıtlığı yapanlara fırsat vermeyeceklerini belirtti. "Bugünkü toplantımız samimiyetimizin ileri teknolojiye atfettiği önemin sembolüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, ekibini kutluyorum" dedi.

Küresel sistemi eleştirdi

Cumhurbaşkanı, mevcut küresel sistemin miadını doldurmaya başladığını ifade etti. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla kurulan sistemin iflas ettiğini belirten Erdoğan, Suriye, Ukrayna, Yemen, Sudan ve Gazze'deki krizleri örnek gösterdi. "Bu sistem iflas bayrağını çoktan çekti" dedi.

Netanyahu'ya tepki

Erdoğan, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına sert tepki göstererek, "40 bine yakın insanları katledenleri düşünün, Temsilciler Meclisi alkışlıyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir?" şeklinde konuştu.

ABD kongresine değinerek demokrasi vurgusu yaptı

Erdoğan, ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun 57 kez ayakta alkışlanmasını "akıl ve vicdan tutulması" olarak nitelendirdi. "Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler, çağımızın Hitler'ini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel sistemdeki yeri

Erdoğan, küresel sistemin kökten sarsıldığı kaostan güçlü durabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkelerin başarıyla çıkma şansına sahip olduğunu vurguladı. "Türkiye olarak meselelere bu zaviyeden bakıyoruz" dedi.