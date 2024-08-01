Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri Papa Fransuva ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Paris Olimpiyatları'nın açılışında sergilenen ahlaksız gösterilere ve Gazze'deki İsrail saldırılarına dair görüşlerini paylaştı. Erdoğan, bu olayların insanlık değerlerine büyük bir zarar verdiğini ve uluslararası toplumu ortak bir tutum almaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyatları’nın açılışında yapılan bazı gösterilerin ahlaka aykırı olduğunu ve bu durumun geniş çapta infiale yol açtığını belirtti. Erdoğan, söz konusu gösterilerin hem Hristiyan hem de Müslüman toplulukları rencide ettiğini, dini ve ahlaki değerlere hakaret edildiğini ifade etti. Bu tür eylemlerin, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunu ayaklar altına aldığını vurguladı.

Ahlaki çöküntü alarmı

Erdoğan, olimpiyatların temel amacının insanları birleştirmek olduğunu belirterek, dini değerlere meydan okunmasının ve sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın yaşadığı ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu söyledi. Bu tür davranışların, toplumsal değerlerin korunması adına ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hamas'a karşı saldırılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü ve bölgede ciddi bir insani kriz yaşandığını dile getirdi. İsrail’in bu saldırıları bazı devletlerin diplomatik, ekonomik ve askeri desteği altında gerçekleştirdiğini ifade etti. Erdoğan, bu durumun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik suikast ve Lübnan’a yapılan saldırılar hakkında da yorumda bulunan Erdoğan, bu eylemlerin İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu söyledi. Filistin’deki Müslümanlar ve Hristiyanlar için huzur sağlanması amacıyla, insanlık ittifakı olarak hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşme sırasında Papa Fransuva, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı duyarlılığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Papa, bu değerlerin korunması için yürütülen ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.