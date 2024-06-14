Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok, ABD'de yakalandı. İstanbul'daki ölümlü kazadan sonra firar eden Tok ailesi hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci’nin yaşamını yitirdiği kazaya karışan Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu Cihantimur Tok, ABD’ye kaçtıktan sonra yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre, Eylem Tok ve Cihantimur Tok iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.” dedi.

Firar ve yakalanma süreci

Kazanın ardından Mısır'a kaçan ve oradan ABD'ye firar eden yazar Eylem Tok ve oğlu, sonunda yakalandı. ABD Adalet Bakanlığı, Tok ailesinin iade sürecine ilişkin Türkiye ile işbirliği yapıyor. Bu önemli gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Adalet Bakanı'ndan açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok, ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz.” Bakan Tunç, Eylem Tok ve oğlunun Türkiye’ye iadesi için gereken tüm adımların atıldığını belirtti.

Eylem Tok ve oğlunun suçları

Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu, Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya karıştıktan sonra firar etti. Bu olay, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Eylem Tok'un ABD'de yakalanması, adaletin yerini bulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.