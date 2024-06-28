FATF, Türkiye'yi sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin yer aldığı "gri listeden" çıkarma kararını 28 Haziran 2024'te açıkladı. Singapur'da düzenlenen FATF genel kurul toplantısında alınan bu karar, Türkiye'nin uluslararası mali sistemdeki konumunu güçlendirecek.

Türkiye’nin Gri Listeden Çıkarılmasına İlişkin

Basın Açıklaması ( 28 Haziran 2024) pic.twitter.com/dnf8LGYQok — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) June 28, 2024

FATF'den Türkiye'ye kutlama

FATF açıklamasında, "FATF genel kurulu, karşılıklı değerlendirmeler sonucu tespit edilen kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusundaki stratejik eksiklikleri gidermekte kat ettikleri önemli mesafe nedeniyle Jamaika ve Türkiye'yi kutlamaktadır" denildi. Ayrıca, "Eylem planlarını tamamlayarak tespit edilen stratejik eksikliklerini mutabık kalınan süre içinde gideren bu iki ülke artık FATF'nin artırılmış gözetim sürecine tâbi olmayacaktır" ifadesi kullanıldı.