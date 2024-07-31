Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaretin 14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi. Abbas'ın bu ziyareti, Türkiye ile Filistin arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gündemde ne var?

Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Filistin arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular da görüşülecek.

İkili ilişkiler güçleniyor

Türkiye, Filistin davasına uzun süredir destek veriyor ve bu ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşıyabilir. Abbas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeler, özellikle Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuyla ilgili o paylaşımı;

Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır.



14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 31, 2024