İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir firari olarak aranan eski savcı Zafer Yıldız, İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda yakalandı.

Yıldız, FETÖ/PDY ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen Zafer Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.