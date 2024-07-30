İzmir’in Foça ilçesine bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında bugün öğle saatlerinde çıkan otluk alan yangını, hızla büyüyerek endişe yarattı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgeye geniş çaplı bir müdahale başlatıldı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor

İhbarın ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına havadan ve karadan müdahalede bulunmak üzere 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibini bölgeye sevk etti. Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.