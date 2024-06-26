Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevlerin ve siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'dan takviye ekip

Yangın, Balçık Mahallesi 3254 Sokak'ta bulunan boya fabrikasında saat 14.30 sıralarında başladı. İhbar üzerine Kocaeli ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangınla mücadele sürüyor.

Alevler gökyüzünü kapladı

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Alevlerin fabrika çevresine yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yangının nedeni ise hala bilinmiyor.