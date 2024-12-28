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Kars’taki vatandaşlar da depremi hafif şekilde hissettiklerini bildirdi.

AFAD, 28 Aralık 2024 tarihinde, saat 14:43:59 TSİ’de Gürcistan ’ın Dmanisi bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.96 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Kars ’ın Akyaka ilçesinin 49.52 kilometre güneydoğusunda hissedildi.

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