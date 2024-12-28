AFAD, 28 Aralık 2024 tarihinde, saat 14:43:59 TSİ’de Gürcistan’ın Dmanisi bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.96 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Kars’ın Akyaka ilçesinin 49.52 kilometre güneydoğusunda hissedildi.
Deprem ayrıntıları
- Büyüklük: 3.8 (Ml)
- Yer: Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan)
- Tarih: 28 Aralık 2024
- Saat: 14:43:59 TSİ
- Enlem: 41.32139 N
- Boylam: 43.96778 E
- Derinlik: 4.96 km
Kars’taki vatandaşlar da depremi hafif şekilde hissettiklerini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 28, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [49.52 km] Akyaka (Kars)
Tarih:2024-12-28
Saat:14:43:59 TSİ
Enlem:41.32139 N
Boylam:43.96778 E
Derinlik:4.96 km
Detay:https://t.co/NaCwe06bg4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: HABER MERKEZİ