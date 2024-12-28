AFAD, 28 Aralık 2024 tarihinde, saat 14:43:59 TSİ’de Gürcistan’ın Dmanisi bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.96 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı, Kars’ın Akyaka ilçesinin 49.52 kilometre güneydoğusunda hissedildi.

SON DAKİKA | Tokat'ta deprem! SON DAKİKA | Tokat'ta deprem!

Deprem ayrıntıları

  • Büyüklük: 3.8 (Ml)
  • Yer: Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan)
  • Tarih: 28 Aralık 2024
  • Saat: 14:43:59 TSİ
  • Enlem: 41.32139 N
  • Boylam: 43.96778 E
  • Derinlik: 4.96 km

Kars’taki vatandaşlar da depremi hafif şekilde hissettiklerini bildirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ