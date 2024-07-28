Urla - Güzelbahçe istikametinde, Urla Shell mevkiine 1 km kala bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlar, sol şeritte kalırken, yol dışı yapılma çalışmaları devam ediyor. Olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor ve akış, sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Kaza detayları ve trafik durumu

Kaza Anı ve Olay Yeri

Kazanın meydana geldiği nokta, Urla'dan Güzelbahçe yönüne doğru ilerlerken Shell mevkiine 1 km kala sol şerit olarak belirtiliyor. Olay yerine intikal eden ekipler, kazaya karışan araçları yol dışına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik Akışı ve Yoğunluk

Kaza nedeniyle trafik akışı, sağ ve orta şeritlerden devam ediyor. Trafik yoğunluğunun arttığı bölgede, araçların yavaş ilerlediği bildiriliyor. Kaza nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı, Urla Kavşağı'na kadar uzanıyor.

Uyarı ve Bilgilendirme

Sürücüler İçin Uyarı

Bu güzergahta seyahat edecek sürücüler, trafik yoğunluğu ve yavaş ilerleyen araçlar nedeniyle dikkatli olmalı. Alternatif güzergahları değerlendirmek, zaman kazanmak açısından faydalı olabilir. Yetkililer, kazaya müdahale çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik Bilgilendirmesi

Otoyol üzerindeki trafik akışını takip eden yetkililer, sürücüleri bilgilendirmeye devam ediyor. Kazaya karışan araçların yol dışına alınması süreci tamamlandıktan sonra trafik akışının normale dönmesi bekleniyor. Sürücüler, yol durumunu takip ederek planlamalarını yapabilirler.