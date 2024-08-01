İsrail ordusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğüne dair açıkladığı bilgiye Hamas'tan yalanlama geldi. Hamas, Deif'in hayatta olduğunu ve örgütün başında olmaya devam ettiğini belirtti.

Hamas'ın yetkili temsilcileri, İsrail ordusunun Muhammed Deif'in öldürüldüğüne dair iddialarını kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, Deif'in sağ olduğu ve örgüt içindeki liderliğini sürdürdüğü ifade edildi. Hamas, bu tür iddiaların moral bozma ve psikolojik savaş stratejileri kapsamında yapıldığını öne sürdü.

İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Han Yunus'ta gerçekleştirilen hava saldırısında Muhammed Deif'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail, bu operasyonun Hamas'ın askeri kapasitesini zayıflatma amacı taşıdığını belirtmişti. Ancak Hamas’ın yalanladığı bu iddia, uluslararası medyada geniş yankı uyandırmış ve bölgedeki gerilimi artırmış durumda.

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların devam ettiği bu dönemde, her iki tarafın açıklamaları uluslararası gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor. Muhammed Deif'in durumu, bölgedeki askeri ve diplomatik dinamikleri etkileyebilir. Deif'in ölü olup olmadığı konusundaki belirsizlik, her iki tarafın da stratejik hamlelerini etkileyebilir.

İsrail'in iddialarını destekleyen görüntüler, çeşitli medya organlarında yayımlanmıştı. Ancak Hamas, bu görüntülerin propaganda amaçlı olduğunu ve gerçek durumu yansıtmadığını belirtiyor. Bölgedeki gerilim ve bilgi kirliliği, halk ve uluslararası toplum tarafından dikkatle izleniyor.