Hamas’ın silahlı kanadı, gün içerisinde yaptığı açıklamada Tel Aviv’i iki roketle hedef aldığını bildirdi. Bu saldırı, gergin bir ortamda gerçekleşirken, bölgede olası bir misillemenin beklentisi de artıyor.

Saldırının hemen ardından, İsrail güvenlik güçleri bölgedeki alarm durumunu yükseltti. Sivil savunma sirenleri çalmaya başladı ve halkın güvenli bölgelerde toplanması gerektiği uyarıları yapıldı. İsrail hava savunma sistemleri, roketlerin fırlatıldığı yönü tespit ederek müdahale etmeye çalıştı.

Hamas'ın bu hamlesi, son dönemdeki çatışmaların tırmanmasından kaynaklanıyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, roketlerin düşmesiyle birlikte herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanıp yaşanmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak Tel Aviv halkı, bu tür saldırıların artmasından endişe duyuyor.

Hamas'ın açıklaması, öncesinde bölgede yaşanan gerginliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür eylemlerin çatışmaların daha da derinleşmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Gelişmeler dikkatle izleniyor ve bölgedeki durumun daha da kötüleşmemesi için uluslararası toplumun devreye girmesi bekleniyor.