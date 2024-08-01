İsrail hükümeti, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif’in Gazze'de düzenlenen bir askeri operasyon sonucunda öldürüldüğünü resmi olarak açıkladı. Deif'in öldürülmesi, bölgedeki güvenlik durumunu ve gerilimi etkileyebilir.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın askeri kanadının lideri Muhammed Deif’in Gazze Şehri’nde gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi. Deif, uzun yıllardır İsrail’e karşı yürütülen askeri eylemlerin başındaki isim olarak tanınıyordu ve hakkında birçok defa öldürüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı.

Deif’in ölümü, hem Hamas hem de İsrail açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hamas, Deif’in öldürülmesinin ardından İsrail’e karşı misilleme yapacağı yönünde tehditlerde bulunabilir. Ayrıca, bu olayın Gazze’deki mevcut güvenlik durumu ve İsrail ile Hamas arasındaki gerilimi daha da tırmandırması bekleniyor.

Muhammed Deif, uzun yıllardır İsrail’e karşı terörist saldırıları planlamak ve yürütmekle suçlanıyordu. İsrail’in bu tür operasyonları, genellikle hedef aldığı şahısların terör eylemlerindeki rolüne dayandırılıyor ve bu tür operasyonlar sıklıkla bölgedeki gerilimi artırıyor.