Türkiye'de 2 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen Instagram, kullanıcılar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Sosyal medya platformunun kapatılması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında ilk görüşme yapılmış, bu görüşmenin ardından ikinci toplantı için bugün saat 13.00'te yeniden bir araya gelindi.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre, Instagram'ın yeniden erişime açılması yönündeki müzakereler devam ediyor. İlk toplantıda iki taraf arasında net bir anlaşmaya varılamazken, bugün yapılan ikinci toplantıda daha olumlu gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, Instagram yetkilileriyle geçen hafta yapılan ilk görüşmede Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerin iletildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, bugünkü görüşmenin olumlu geçmesini ve taleplerin karşılanmasını umduklarını ifade etti.

İkinci toplantının önemi

Bu ikinci toplantı, Instagram'ın Türkiye'deki erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair önemli ipuçları taşıyor. Görüşmenin sonuçlarına göre, Instagram'ın platform üzerinde uyguladığı politikaların değiştirilmesi veya bazı düzenlemelere gidilmesi gündeme gelebilir.