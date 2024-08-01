İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırının ardından Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü bildirildi. İran, bu suikastın intikamını alacaklarını duyururken, BMGK acil olarak toplandı ve bölgedeki tansiyon yükseldi.

Hamas'ın önemli liderlerinden İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü sabah saatlerinde açıklandı. Suikast, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirildi ve bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırdı. Suikastın hemen ardından İran hükümeti, bu eylemi yanıtlamaya hazır olduklarını duyurdu.

"Hüseyin'in intikamı"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, suikastın İran topraklarında gerçekleşmesinin ülkesini sorumlu kıldığını belirterek, İsrail'den intikam alacaklarını açıkladı. İran’ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine Arapça “Hüseyin'in intikamı” yazılı kırmızı bayrak çekildi. Bu sembol, İran’ın intikam kararlılığını gösteriyor.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İravani, suikasta uygun bir zamanda ve şekilde cevap vereceklerini belirtti. Bu açıklama, bölgedeki gerilimi ve uluslararası diplomasinin hızla değişen dinamiklerini gözler önüne seriyor.

BM’den flaş karar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haniye'ye yönelik suikastın ardından acil olarak toplandı. BMGK, bölgedeki durumu değerlendirerek uluslararası güvenliği sağlama amacıyla adımlar atmayı planlıyor. Bu gelişmeler, İsrail’in bölgede yüksek alarm durumuna geçmesine neden oldu. İsrail, olası bir İran karşıtı misilleme ile ilgili hazırlıklarını artırdı.